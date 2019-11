“No puede ser un diálogo de sordos”: Procurador enviará una carta a Duque sobre la importancia del ‘diálogo social’

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, se pronunció para decirle al Gobierno Nacional que no se debe imponer una agenda a los manifestantes y proponer un ‘diálogo de sordos’.

El pronunciamiento fue hecho en una entrevista en Blu Radio, donde el líder del ente de control nacional planteó que este ‘estallido social’ surgió por organizaciones sociales que deben ser reconocidas como sujetos que buscan otros mecanismos para discutir las reformas.

“Esto no puede ser un diálogo de sordos, las soluciones públicas no dependen de unos pocos, es una sociedad en marcha muy compleja, se requiere la acción de muchos aliados en diversos frentes, hay nuevos liderazgos que no son solo los de partidos políticos”, aseguró el procurador en el medio citado.

Tras revelar que la Procuraduría enviará una carta al presidente Iván Duque planteándole lo que consideran es el diálogo social, el procurador resaltó que este diálogo debe ser abierto y democrático, y “sentar a la mesa los que genuinamente quieren hablar de reformas para el país”.