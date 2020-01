¡No para el escándalo! Las impresionantes denuncias de acoso sexual en contra de Fredy Contreras

En toda una polémica se convirtió un video en el que Fredy Contreras, supuesto líder taxista de Bogotá, denigró a los conductores de Uber, en especial a las mujeres, sin embargo, el escándalo no para debido a que Caracol Radio entrevistó a unas mujeres, quienes aseguraron ser pasajeras en algún momento del vehículo de este señor, y denunciaron acoso sexual por parte del taxista.

Según lo indicó una de las mujeres entrevistadas, Contreras comienza a lanzar improperios sin importar las consecuencias, y además, toca a las mujeres: “el insiste en preguntar una y otra vez por mi vida personal y sexual. Ya no me agarra la mano, sino que me coge la pierna”, aseguró una de las presuntas víctimas.

Le puede interesar: VIDEO: “Mujeres de Uber, a lavar y planchar”: Reconocido líder de taxistas celebró salida de Uber y armó polémica

Por su parte, las denuncias se fueron saliendo de tono, cuando otra mujer contó un suceso aún más aterrador que le mencionó Contreras: “Las personas se montan a los Uber creyendo que no les hacen nada, lo que pasa es que es menos rico. En los Uber llegan y las matan, por lo menos en los taxis las violamos y ahí sí después las matamos”. Ante esta situación, la mujer aseguró que decidió tirarse del vehículo y huir, pues temía por su vida.

Lea también: FOTO: Líder de taxistas que discriminó a mujeres que manejan Uber tiene una denuncia por darle una golpiza a su ex