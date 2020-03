No, no está enfermo, Luis Alberto Posada se hizo el bypass y por eso se ve así

El cantante Luis Alberto Posada le reconoció a ‘La Red’ que está un poco triste por la respuesta de sus seguidores con respecto a su nueva apariencia, pues piensan que está enfermo y la verdad es que adelgazó algunos kilos que le sobraban.

Posada estaba padeciendo de muchas enfermedades a causa de su peso, que estaba en 105 kg, por eso debió realizarse la cirugía del bypass para reducir 26 kg y así poder gozar de una mejor salud. “Me hice el bypass por salud, mas no por vanidad. Tenía el hígado graso, hipertenso, colesterol alto, triglicéridos, ácido úrico, apnea de sueño… Dios mío, qué no tenía”, declaró el cantante al programa de chismes.

Pero los males no acabaron allí. Luego de gozar de una mejor salud física, su salud mental empezó a verse afectada por los malos comentarios que recibía en redes sociales por su apariencia, pues muchos decían que se veía “enfermo”, “demacrado” y “viejo”. “Me estaba dando depresión porque la gente daba tanta ‘carraca’. No me gusta verme tan flaco, la verdad es que sí perdí mucho peso. Puede ser porque me dejé afectar psicológicamente”, declaró.

Aún así, Luis Fernando sigue una rutina de ejercicios y una dieta estricta para mantener su peso y tonificar su cuerpo, pues es lo ideal para no sufrir ningún otro padecimiento.