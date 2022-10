No hay desarrollo sin vivienda

in

Crecimos escuchando, que tener vivienda no es riqueza, pero sin duda no tenerla, es un símbolo importante de pobreza, esta, fue al parecer una realidad profundizada y sentida, cuando el mundo entero, como forma de combatir una pandemia de la que aún no nos recuperamos, adoptó la política del “quédate en casa”, pero ¿en cuál casa se quedarían las familias?

Según el DANE, en su Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV-2020), por tomar un referente, pues el subregistro puede ser alto, para el caso Medellín, se requieren más de 33.074 viviendas, para cubrir la demanda de familias que carecen de esta (déficit cuantitativo), adicionalmente, este mismo informe, sostiene que un número no menos sobresaliente, este de 136.824 familias, pese a tener un lugar en donde asentarse, no cuentan en este, con las condiciones mínimas para vivir dignamente (déficit cualitativo), esto, debería cuestionar directamente, las lógicas de desarrollo que hemos medido como país, casi siempre en términos de infraestructura vial y acceso a otros servicios, pero poco, un desarrollo basado en la vivienda.

Virginia Miranda Gassull[1], invitada por Argentina como ponente en el Primer Congreso Internacional de Vivienda y Hábitat de Medellín, sostuvo en su intervención sobre el hábitat popular, que la vivienda y el suelo, son los bienes centrales del hábitat, su exposición, permitía en una primera impresión concluir, que ha sido una debilidad de los sistemas de vivienda, el poco o nulo entendimiento, sobre el contenido social y simbólico de la misma, veamos.

Frente a lo social, vale la pena decir, que el acceso a vivienda, permite una suerte de transición de la inexistencia social a la coexistencia digna, algo así como que la vivienda es un condicionante social para el acceso y goce de otros derechos, y a su vez, para el reconocimiento y arraigo dentro de las sociedades, del mismo modo, sobre el contenido simbólico de la vivienda, es claro que este, se encuentra estrechamente ligado con cualquiera o todas las teorías de desarrollo que pretenda adoptarse, de algún modo, la vivienda, otorga el derecho a habitar y este, trae consigo, una suerte de status social que permite el mejoramiento de la calidad de vida y termina por condicionar, como se viene diciendo, el acceso a la educación, al trabajo e inclusive a la inclusión social, entre otros.

No cabe duda, que en materia de vivienda y por tanto de desarrollo, es imperativo asumir, y además de forma urgente, los retos y discusiones sobre: (i) la tenencia de la tierra, que incluye la revisión de las calidades en las que se habita y su regularización jurídica, (ii) la necesidad de habilitar suelos para la construcción de vivienda popular- vivienda de interés social y/o prioritario- (iii) la congelación de los costos de construcción como garantía de acceso para los más vulnerables, y (iv) la decisión administrativa, política y financiera de priorizar la compra de vivienda desde lo público, bajo el entendido de que sin ella no hay desarrollo.

Una reflexión adicional con la que podría cerrarse esta columna, tiene que ver con la tarea pendiente, referida a contrarrestar la asimetría existente entre lo que el ciudadano devenga como salario y la vivienda a la que con el mismo se puede acceder, así las cosas, las condiciones para una vivienda digna, se logran en la medida en que la situación laboral, de ingresos y otros de las familias, se mejore de forma sustancial.

Es claro con todo, que no existirán ciudades plenamente desarrolladas, sino se garantiza el acceso a vivienda en condiciones de integralidad y dignidad, para ello, hay que sostener sin duda, que es necesario desincentivar ese errado método, en el que las instituciones del Estado, buscan o tratan, con o sin intención, de equipararse a los privados cuando de construir vivienda se trata, ello para decir, que las cargas económicas y otros asuntos impositivos que sugieren la construcción de vivienda, no deben en ningún caso asumirse desde lo público, por lo que el modelo tal vez mas acertado, al hablar de eficiencia, eficacia y austeridad, tendrá que privilegiar cada vez más, la compra de vivienda terminada sobre la construcción desde cero, que implica por demás, una espera injusta y que termina por desmejorar la calidad de vida de quienes demandan acceso a su vivienda.

No hay pues ningún derecho humano mas complejamente ligado a otros, que el derecho a habitar desde el acceso a la vivienda, que como vemos, permite la autodeterminación, el arraigo, la inclusión, el reconocimiento social y finalmente la justicia social, en otro termino, permite el desarrollo.

[1] Arquitecta, Doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, Master en Energías Renovables, Investigadora Asistente- Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía- CONICET Mendoza