“No escuché lo que me preguntó”, la explicación de Duque sobre su polémico “¿De qué me hablas, viejo?”

Después de la polémica y viral después del presidente Iván Duque diciendo “¿De qué me hablas, viejo?” al ser cuestionado por el bombardeo en el Caquetá donde murieron al menos 8 menores de edad, se conoció su pronunciamiento al respecto.

El mandatario nacional le planteó a Gustavo Gómez, de Caracol Radio que no escuchó la pregunta hecha por el periodista Jesús Blanquicet, del diario El Heraldo, quien lo abordó para cuestionarlo sobre el polémico bombardeo que logró ‘tumbar’ al ministro de Defensa.

“Nadie se identificó como periodista. Me abordaron en una caminata viendo un proyecto con el alcalde sobre el malecón (…) Yo no escuché lo que me preguntó él (el periodista), y seguí de largo, como es mi protocolo de seguridad en esas situaciones”, le planteó Duque a Gómez.

La polémica además de la respuesta del mandatario nacional estuvo en la reacción del esquema de seguridad, ya que al parecer maltrataron al periodista que lo abordó. No obstante, otros periodistas presentes en el lugar plantearon que su colega se acercó al mandatario a preguntarle de una manera ‘irregular’ por lo que recibió esa respuesta.

“Yo tenía ya como un minuto de esperar que él terminara de tomarse las selfis. Su equipo de seguridad me vio; yo tenía el carné en la mano, y ellos permitieron que yo estuviese allí grabando”, aseguró el periodista implicado en su defensa.