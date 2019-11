“No creo que una Constituyente sea el camino”: Duque le responde a Daniel Quintero, alcalde electo de Medellín

El presidente de la República, Iván Duque, se refirió a la propuesta hecha por el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, planteando que no es una iniciativa que tenga entre sus planes.

Duque aseguró que esta no es una opción que esté considerado ya que cree que ese ‘no es el camino’ que considere necesario para que tome el país debido a la situación social que enfrenta tras el paro nacional del pasado jueves.

“No creo que la Constituyente sea la herramienta para Colombia, yo creo que eso es un proceso que pone al país en otra cosa (…) Yo no he estado promoviendo Constituyentes, no las comparto”, aseguró el mandatario nacional en La Fm ante la propuesta de Quintero.

Ante la situación que actualmente vive el país, Quintero le había expresado en una carta al presidente que se “afronta un periodo de incertidumbre que se ve reflejado en las marchas y paros de ciudadanos que no se sienten satisfechos con la situación actual del país”.