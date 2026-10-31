Resumen: Un niño de 3 años falleció el viernes 30 de octubre tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial en Bosa, sur de Bogotá. Fue trasladado al Hospital de Bosa, pero no sobrevivió. Policía y CTI investigan las circunstancias de la caída.

Niño de 3 años cayó de un piso 11 en Bosa: el papá llegó pidiendo ayuda a un CAI

Un niño de 3 años perdió la vida en medio de una dolorosa tragedia que enluta a una familia del sur de Bogotá. El menor cayó desde el piso 11 de un conjunto residencial de la localidad de Bosa el viernes 30 de octubre y, pese a los esfuerzos por salvarlo, falleció poco después en un centro asistencial.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió cerca de las 2:00 de la tarde en un inmueble ubicado en la calle 59C No. 88H-15, en el sector de Bosa La Libertad. Tras la caída, el padre del pequeño llegó desesperado hasta el CAI Libertad, ubicado en la carrera 88C con calle 59 sur, para pedir ayuda a los uniformados de la Policía.

Según el reporte preliminar, el hombre llegó con su hijo en brazos solicitando auxilio. De inmediato se activó la atención de la emergencia y el niño fue trasladado de urgencia al Hospital de Bosa, donde recibió atención médica. Sin embargo, el deceso se produjo aproximadamente a las 2:37 de la tarde, poco más de media hora después de que se conociera el caso.

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¿Cómo ocurrió la caída del niño de 3 años?

Sobre las circunstancias de la caída todavía hay más dudas que certezas. Según las primeras versiones recogidas en el sector, el niño de 3 años habría quedado solo en el apartamento mientras su padre salía un momento de la vivienda. Vecinos del conjunto señalaron, de manera preliminar, que el hombre habría ido a recoger a otro de sus hijos al colegio; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Las autoridades insistieron en que se trata de información inicial que deberá ser contrastada y que, por ahora, no es posible afirmar que exista una responsabilidad comprobada de alguna persona en la tragedia. Las circunstancias exactas en las que se produjo la caída hacen parte de la investigación que recién comienza.

¿Qué investigan la Policía y la Fiscalía?

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y del CTI de la Fiscalía General de la Nación llegaron hasta el conjunto residencial para adelantar el levantamiento y la revisión del material probatorio que permita esclarecer cómo ocurrió la caída y qué sucedió al interior de la vivienda antes del hecho.

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El padre del menor, quien dio a conocer la situación en el CAI y gestionó el traslado del pequeño al hospital, ya fue plenamente identificado por las autoridades. Será la investigación la que determine las condiciones exactas en las que murió el niño de 3 años y si hay lugar a algún tipo de responsabilidad.

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¿Cómo proteger a los niños de las ventanas y balcones?

El caso vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de los menores en edificios de varios pisos. Los especialistas recomiendan instalar seguros y protecciones en ventanas y balcones para evitar que los niños puedan abrirlos por su cuenta, así como mantener camas, sillas y otros muebles alejados de estos espacios, pues pueden servirles de escalera para alcanzar las aberturas.

La supervisión permanente sigue siendo la medida más importante: los niños pequeños no deben permanecer solos en habitaciones con acceso a ventanas, balcones o terrazas, ni siquiera durante periodos cortos. Una distracción de pocos minutos puede terminar en tragedia, como la que enluta hoy a una familia de Bosa.

Mientras avanzan las actuaciones de las autoridades para esclarecer lo sucedido, la muerte del pequeño deja un llamado a todos los padres y cuidadores a reforzar las medidas de seguridad en casa, especialmente en conjuntos residenciales de varios pisos.