Nicolás Arrieta y Piter Albeiro se agarraron en Twitter y todo por un trino sobre Luisa Fernanda W y Legarda

Con varios trinos subidos de tono el youtuber Nicolás Arrieta y el humorista Piter Albeiro se agarraron en Twitter y generaron la polémica del día en la red social.

Como es costumbre, Nicolás Arrieta volvió a dedicarle un fuerte trino a Luisa Fernanda W sobre Legarda, asunto que Piter Albeiro no dejó pasar y sin ningún reparo le hizo saber su inconformidad al youtuber.

Piter le dijo a Arrieta que era “subnormal” y el joven le respondió al humorista de la misma forma. Luego el youtuber se burló de una de las respuestas del humorista diciéndole con ironía que era uno de los mejores de su gremio en Colombia y al final Nicolás le terminó echando en cara a Albeiro sus dos lamborghinis.

No me sorprende que tengas dos Lamborghini, con tus respuestas me sorprendería más que pudieras leer DOS página de un libro de corrido. https://t.co/d8i6LkyjmW

— Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) 19 de enero de 2020