¡Netflix se «patrasea»! Elimina normas sobre cuentas compartidas

Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció que Netflix habría dado marcha atrás, al menos de manera parcial, a las reglas establecidas para prohibir el uso compartido de sus cuentas desde diferentes lugares.

Algunas «mejoras» de la plataforma tenían como objetivo que los usuarios no pudieran prestar las contraseñas de sus cuentas a otras personas que no estuvieran suscritas a la plataforma.

Netflix pretendía obligar a sus usuarios para que cada mes verificaran la cuenta y constatar que era usada solo en el domicilio especificado.

Con lo que no contaba la plataforma de streaming fue que sus usuarios no se quedarían callados, y las protestas no se hicieron esperar, amenazando con una desbandada masiva; por lo que, al parecer, «ha sido eliminado el sitio web en el cual se había informado a los usuarios respecto de las nuevas políticas», según publican medios del espectáculo.

Aunque también se especula que Netflix no habría echado en saco roto su intención y estaría buscando como mantener sus suscriptores pero limitando la posibilidad de las cuentas compartidas.

Habrá que esperar quien gana la puja, ¿será que Netflix se arriega a perder un buen número de usarios? pues la alta oferta de plataformas no le ayuda mucho.

