“¡Parece una película de terror!” Se conocen detalles de la tortura que sufrió Yudi a manos de su novio en Neiva

Tras conocerse la terrible noticia sobre la muerte de Yudi Fernanda Pérez, una joven de 19 años de edad que fue encerrada, violada y torturada por su novio en Neiva, se conocieron detalles del infierno que vivió antes de morir.

Durante más de tres días, Mario Alberto Trujillo también de 19 años de edad, mantuvo encerrada y sometió a terribles vejaciones a la joven con la que había sostenido una relación sentimental durante años.

El infierno que vivió Yudi Fernanda Pérez

Familiares de Yudi movieron cielo y tierra para rescatarla de las garras de su novio el pasado 2 de junio, día en el que fue trasladada en grave estado de salud a un centro médico.

La joven ingresó con un delicado cuadro médico, pues debido a los fuertes golpes que este sujeto le propinó, sus costillas terminaron ‘enterradas’ en los pulmones, causando una perforación que a lo largo de 11 días le generó cinco paros cardiorespiratorios.

Emma Sastoque, gerente del hospital en el que fue atendida contó que la joven ingresó con “muchos traumas en el cuero cabelludo, la base del cráneo, el tórax y el abdomen”.

De igual forma, con la voz entrecortada, aseguró que se hizo todo lo humanamente posible para salvarle la vida pero su cuerpo no logró resistir las torturas.

También se conoció que además de las lesiones en los pulmones, presentaba un trauma craneoencefálico severo, por lo que desde el primer momento le debieron inducir un coma.

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía de Neiva, detalló que la víctima tenía una herida a la altura de su seno derecho: “No se sabe si pretendía cortarle el seno o simplemente generarle esa herida allí”.

Por su parte, el uniformado detalló que el sujeto se embriagaba y “bajo las sustancias alucinógenas, la golpeaba con objetos contundentes para accederla sexualmente” en repetidas ocasiones, indicó el Diario del Huila.

El “escabroso caso parece una película de terror”, puntualizó el oficial.

La mamá de Yudi aclama justicia

La madre de la joven habló con medios de comunicación y describió a su hija como una “niña juiciosa, muy estudiosa, ordenada, una niña a la que le gustaban las artesanías, las manualidades” y que soñaba con ser bióloga marina.

La mujer también clamó por justicia y pidió que el asesino de su hija no sea dejado en libertad: “Es un monstruo porque ningún ser humano hace esto contra otro. Él no tiene corazón y no tiene perdón de Dios”.

