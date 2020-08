¡Ya lo amenazaron!, al alcalde que propuso “dar de baja” a todo el que pille robando en su municipio

Luego de que el alcalde de Villarrica hiciera la polémica propuesta en la que aseguraba que se le daría de baja a los jóvenes que descubran delinquiendo en su municipio, fue amenazado de muerte.

“Ayer más o menos a las 11:30 de la noche mi esposa recibió una llamada con la amenaza: ‘Dígale a ese ‘pirobo’ alcalde que lo vamos a matar’”, contó en entrevista con Blu Radio.

Desde el pasado miércoles que dio a conocer la propuesta, el alcalde está en el ojo del huracán por sus palabras al medio Noti- Norte.

El mandatario dijo que los grupos se sienten amenazados con sus declaraciones, pero seguirá con los operativos.

“Nuestro propósito fundamental es la seguridad de la ciudad, no vamos a retroceder y yo no me dejo amedrentar por la situación. Vamos a seguir trabajando, vamos a incrementar nuestras acciones”, agregó el alcalde en la entrevista con la emisora.

La propuesta del mandatario surgió después de que se denunciara que hay un grupo de jóvenes que se están citando para cometer varios crímenes, por lo que pidió a la comunidad denunciarlos.

Ante las amenazas de muerte, el mandatario dijo que ya interpuso la denuncia en la Fiscalía. Asimismo, recalcó que él quería neutralizar las redes y estructuras criminales que tiene azotados a los habitantes de su municipio.

