La violación que no se dio gracias al valor de un joven colombiano

Este es un relato sobre la violación que no se dio, hilo en Twitter que busca concienciar sobre la realidad y peligro que viven las mujeres a diario.

El protagonista de este relato de la vida real se llama Gustavo Rendón y es un estudiante, contó lo vivido en un tramo del viaje que venía de Santa Rosa de Cabal.

Una joven mujer se quedó en un punto para nada seguro y por lo visto alrededor, el peligro para ella – ahí- era inminente.

Cabe destacar que, hasta la alcaldesa de Bogotá, Claudia López – destacó el valor de este joven colombiano que intervino oportunamente en una situación que pudo terminar en violación.

Las personas que me conocen saben que odio los problemas y generalmente cuando veo que algo malo va a pasar mi ansiedad no me deja ni moverme, simplemente me hacía el de la vista gorda, pero hoy fue diferente, hoy toda la impotencia de ver noticias sobre mujeres…

