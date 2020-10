Videos: Turistas al parecer quemaron quioscos en Cartagena porque les robaron $700.000

Cuatro turistas fueron capturados en Cartagena, luego de que se presentara un incendio voraz en Playa Blanca, al parecer, porque estas personas prendieron fuego al perder $700.000.

Los turistas afirmaron que el dinero se lo habían hurtado, y por ello comenzaron un altercado con el dueño de uno de los locales, que terminó en el lamentable incendio.

Sobre los hechos, uno de los propietarios destacó que no se les robó ningún dinero, y que tampoco tuvieron peleas con los habitantes. Incluso la persona llegó a decir que estas personas “prendieron fuego y salieron como si nada”.

“Todo fue angustioso, perdimos todo, no tenemos nada, no tenemos ni qué comer. No sabemos qué hacer. Pedimos ayuda al alcalde”, dijo otra de las afectadas, visiblemente preocupada.