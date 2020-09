VIDEO. Judicializan ‘Los Call Center’, banda que estafó a miles de personas y se robó más de $5.000 millones

La Fiscalía General de la Nación imputó a 24 personas ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Quimbaya, Quindío, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad masa, violación de datos personales agravado y transferencia no consentida de activos.

La investigación que adelanta un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Quindío, con apoyo de la Sijín e Incocrédito, permitió evidenciar que los procesados, al parecer, integran el Grupo de Delincuencia Común Organizado (Gdco) Los Call Center, con injerencia en el Eje Cafetero.

De acuerdo con lo establecido, los hoy judicializados presuntamente manejaban siete call center fachada ubicados en Quimbaya, Quindío, Manizales ,Caldas, y Dosquebradas ,Risaralda, donde ejercían roles como dueños, enlaces con bancos, administradores, supervisores y asesores, para lograr engañar a las víctimas.

Se presume que compraban bases de datos financieras con información reservada para acceder a los clientes, a quienes llamaban haciéndose pasar por asesores de bancos, para afiliarlos a diferentes productos o hacerlos adquirir portafolios de servicios que nunca habían solicitado, con el pretexto de que era obligatorio recibir un seguro o que eran beneficiarios de un regalo, así como de exoneraciones de cuota de manejo.

Por estos hechos, el juez cobijó con medidas de aseguramiento privativas y no privativas de la libertad a los 24 investigados, así:

Detención intramuros para la mayoría de los presuntos cabecillas

D. Betancur Montes

Estefanía C. G.

Juan Manuel C. G.

Detención domiciliaria

María Eugenia R. T. (presunta cabecilla)

D. Obando Valencia (presunto cabecilla)

Erika G. Ma.

Yesenia S. L.

Medidas no privativas de la libertad

Y. D. López Villa

Zaira Patricia P. D.

Jenny Carolina V. L.

Manuela C. G.

Yenny Natalia R. M.

Sara Inés R. C.

Diana Patricia A. C.

Astrid Carolina A. J.

Sandra V. C.

María Camila V. A.

Natalia A. L.

María Antonia O. C.

Yolima Z. C.

Erika G. C.

Paola Jiseth D. R.

Carmen Emilia Á. B. (imputada en libertad)

F. Ramírez Mejía (imputado en libertad)

A través de la investigación en la que se recopilaron suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física se pudo determinar que fueron afectados 16 bancos nacionales y 4 bancos internacionales, con un fraude confirmado por $5.062.904.251.

Igualmente, se encontraron datos financieros de 18.470 personas en Colombia y en otros países, y 6.929 registros referentes a reclamación de fraude, compras no consentidas o sin especificación de tipo de reclamo de las que se identificaron más de 3.500 víctimas.

Interceptaciones legalmente obtenidas dan cuenta de la forma cómo se habrían comprado las bases de datos, además del intercambio y comercialización de datos reservados para hacer compras no consentidas en diferentes establecimientos de comercio.

Los indiciados fueron capturados en medio de seis allanamientos adelantados por miembros de la Sijín el 15 de septiembre último en Manizales y Villamaría, Caldas, y Pereira y Dosquebradas, Risaralda, logrando la incautación de 116 discos duros, 2.300 folios con bases de datos, 5 celulares, 4 computadores, un carro con fines de extinción de dominio y dos inmuebles con fines de comiso.