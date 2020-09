Video: “Gloria al soldado dice MinDefensa cuando no había pasado un día de la muerte”: hermana de Juliana

La hermana de Juliana Giraldo, Aura María Díaz, ha sido la persona que tomó vocería tras la muerte de ella, a manos de un soldado del Ejército, y en una de sus declaraciones, lamentó la publicación del Ministerio de Defensa, en la que indicaron “gloria al soldado”.

Entre lágrimas, Díaz sostuvo que “es triste lo que ha pasado, pero más triste estoy al abrir las redes sociales y ver el ministro de Defensa”.

Aseguró que el Ministerio fue indolente al decir “gloria al solado cuando no habían pasado ni 24 horas de que mi hermana había muerto”, y aunque aseguró que no todos los miembros del Ejército son malos, sostuvo que “ese mensaje me quedó en el corazón”.

Y es que el Ministerio ha sido blanco de críticas por el mensaje, al indicarle que no era el momento adecuado de hablar de la institución, luego de que una persona había perdido la vida tras un ataque injustificado de un servidor público.