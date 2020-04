VIDEO: En un semicírculo casi linchan y hasta bañan a médica porque pensaban que ella los iba a contagiar de coronavirus

Por información errónea casi linchan una médica los habitantes de Magangué, Bolívar, que pensaban que ella los contagiaría de coronavirus, después de un viaje que tuvo el fin de semana a la ciudad de Cartagena.

“En un semicírculo comienzan a gritarme que me vaya, que me vaya. Había un señor que decía que no respondían por lo que hacían y que me fuera. A lo lejos logré ver unas personas que tenían piedras en las manos”, contó la médica, que pidió reservar su identidad, de acuerdo con Noticias Caracol.

La mujer también denunció que intentaron bañarla en plena vía pública, por lo que tuvo que retirarse el uniforme de su trabajo y buscar a una líder de la comunidad para que la ayudara a amortiguar un poco las cosas.

Ella y dos compañeros más serían los encargados de los enfermos de esa zona rural de Magangué, por eso denunció que los insumos para protegerse del coronavirus no son los más adecuados.

“Los antibacteriales que llegaron allá no son como tal de marca sino como reenvasados y son más fragancia que alcohol. Nos envían un tapabocas cada dos semanas, no tenemos tapabocas para darle a las personas que asisten”, informó el mismo medio.