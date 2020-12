Un hombre ingresó a la iglesia Espíritu Santo, en el norte de Barranquilla, y se robó $2 millones, un celular y un computador portátil.

El párroco Carlos García, contó que el hombre se hizo pasar por feligrés para hacer de las suyas dentro de la parroquia. “Si venía a robar seguro dio un nombre falso y cédula falsa, porque al sistema de ingreso lo que le interesa es que no tengan fiebre y que no haya tenido contacto con algún enfermo, pero no verifica cédulas ni nombres”, expresó García.

A eso de las 6:30 de la noche del pasado viernes llegó el hombre bien vestido y salió bien tranquilo del lugar, mientras estaban en medio de una misa.