En video evidenciaron que decenas de personas estuvieron en una piscina en Cali. Al parecer, nadie estaba pendiente del aforos permitidos en tiempos de pandemia, de acuerdo con el video, no había distanciamiento o algún tipo de medida de bioseguridad.

En la grabación que se viralizó en redes sociales se le escucha decir a un hombre: “¿Amigo, usted trabaja acá?, ¿Quién está encargado de controlar el aforo en la piscina, ¡Dios mío!, pero aquí no hay control, está muy lleno, no hay ninguna medida de seguridad, no hay desinfección”. El hecho ha generado gran indignación entre los internautas.

El video habría sido grabado en el polideportivo del barrio Lourdes, suroriente de Santiago de Cali. Allí hizo presencia las autoridades, los ciudadanos estaban incumpliendo todas las medidas de bioseguridad, pero en medio del procedimiento algunos se enfurecieron cuando los sacaron del establecimiento.

“Encontramos a más de 450 personas aglomeradas, haciendo uso de las piscinas, incumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, no había uso de tapabocas, distanciamiento o control. Este espacio se cerró hasta nueva orden. No podemos actuar de manera irresponsable”, aseguró Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad de Cali.

El establecimiento recibió una multa. “Se impondrá un comparendo a la persona que administra el espacio e impondremos sanciones drásticas. Aquí vemos la falta de cultura ciudadana y de cuidado. La autorregulación es la única salida contra el coronavirus”, aseguró el funcionario de Cali.

Esto es lo que pasa en Cali desafortunadamente. Indisciplina total. Súmele a éste episodio, la fiesta intervenida en ciudad jardín con menores de edad y los que andaban en la camioneta creyendo que estaban en un jacuzzi Movil. No se que pasa por la cabeza de estas personas. pic.twitter.com/prjeWL5YhW — Cathy Bekerman (@cathybekerman) February 1, 2021