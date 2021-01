Continua siendo viral en redes sociales un video que capta la curiosa reacción del alcalde de Cartagena , William Dau, tras preguntarle lo que pensaba sobre proceso de revocatoria en su contra.

Durante una entrevista, una periodista de Noticias 1 le pregunta sobre el proceso de revocatoria, a la cual en con su carisma en auge, se quita el tapabocas y con entre una carcajada responde, “la revocatoria (risas) me muero de la risa”.

El video que rápidamente se viralizó en redes sociales ha generado reacciones divididas en cuanto a la revocatoria.

¿Revocatoria?

Medios de comunicación de la localidad, registran que ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya se han inscrito dos comités, uno de ellos liderado por un exalcalde para recolectar firmas, validar el tramite y llevar a cabo una revocatoria en contra del actual alcalde.

Ante esta situación, el alcalde Dau, manifestó para el periódico El Universal que la ciudad quiere a su Alcalde, “todo el mundo sabe que eso no va, el pueblo cartagenero quiere a su alcalde, el pueblo cartagenero despertó, se pellizcó y sacó a los malandrines del poder y ellos son huérfanos del poder. Finalmente, Cartagena tiene un alcalde que vive de su sueldo, que no vino a robar sino a trabajar, a poner la cara y el pecho por el ciudadano del común, por aquellos que jamás han tenido a alguien que ponga la cara y el pecho por ellos y por eso han sido los más abusados. El pueblo cartagenero no va a dejar que me tumben”.

Video: Cortesía

