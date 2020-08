Video: “Cuando me digan la verdad lo hago”, víctima de las Farc rechazó abrazar a Sandra Ramírez

Esta semana se llevó a cabo el lanzamiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET-, en presencia de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y congresistas del partido FARC. En uno de los momentos se presentó un hecho que marcó el evento, y fue el rechazo que sufrió la senadora Sandra Ramírez, pues una víctima de la antigua guerrilla se negó a abrazarla.

En primer lugar, Ramírez le dijo a Carmenza López que le ofrecía sus disculpas: “tranquila porque sé que sumercé nos ha perdonado. Así como Carlos Antonio (Lozada) le pide perdón, yo también, de corazón, por el dolor que sufrió, por ese dolor que nosotros causamos en un momento. Le pido de corazón que nos demos un abrazo en reconciliación. Yo me iré tranquila a mis actividades sabiendo que de sumercé he recibido ese abrazo”.

Sin embargo, aunque todo parecía ser que el abrazo se iba a dar, la señora le indicó que no podía hacerlo: “Yo lo que quiero es que ustedes me digan la verdad, me digan qué fue lo que pasó. Quiero una verdad justa, honesta, donde nosotros podamos sentirnos un poco en paz”.

“Ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la verdad. Quiero saber la verdad. Dejemos y poco a poco vamos construyendo esta paz y que podamos tener ese abrazo, pero que sea justo”, reiteró.

Así fue el momento: