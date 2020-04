VIDEO: Con ceremonia virtual y robot, así se graduaron los nuevos médicos de Santa Marta

Los nuevos médicos de Santa Marta tuvieron que graduarse con ceremonia virtual y con el apoyo del robot llamado Lied, quien fue el encargado de recibir los diplomas de los 13 profesionales de la Universidad de Magdalena.

Entre lágrimas por la manera que tuvieron que recibir el diploma por cuenta de la pandemia del COVID – 19, uno de los nuevos médicos manifestó que ese logro ha sido “agridulce” mientras que otros han dicho que llegó la hora de enfrentarse a la vida laboral.

Una de las graduadas, Pamela Castañeda, que terminó su práctica en Bucaramanga y recibió la ceremonia desde allí expresó: “asumiremos con vocación, siguiendo lo prometido en nuestro juramento. No somos héroes, somos padres, hermanos, hijos, nietos, somos profesionales que intentamos cada día dar lo mejor por nuestros pacientes”.

Una de las nuevas doctoras, Mayra Flórez, tomó ese momento como “agridulce, porque no es la celebración que todos esperamos al graduarnos, pero es un escalón al que llego, que me costó, y eso me genera mucha felicidad”.

El rector de la Universidad de Magdalena, Pablo Vera, recalcó la importancia de los médicos en este momento tan difícil por el coronavirus, “que los robots sigan siendo robots, pero que nuestros médicos sean cada vez más humanos. Si hay algo que nos está enseñando esta crisis es que tenemos que sacar lo mejor de las personas, las mayores virtudes. La tecnología es un medio que hoy nos está conectando”.

¡Histórico! @Unimagdalena realizó por primera vez una ceremonia de grados virtual en la que el Robot Lied recibe los diplomas en representación de los 13 nuevos médicos de la Alma Mater. @pverasalazar al servicio de la región ¡Qué orgullo y emoción!

+incluyente e innovadora pic.twitter.com/3Wt5Dp2SWI — Uvaldo Mercado Calabria (@uvaldojavi) April 18, 2020