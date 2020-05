VIDEO: Con carterazos y gritos, mujer agredió a Policías que le llamaron la atención por salir a las calles de Tunja sin tapabocas

Una mujer que estaba andando por las calles de Tunja sin tapabocas arremetió contra los Policías que le llamaron la atención por salir sin su debida protección en medio de la pandemia por el coronavirus.

En el video se ve que los uniformados estaban hablando con la mujer y de un momento a otro ella les empieza a dar carterazos, el hecho sucedió en pleno centro de Tunja.

Por no respetar las medidas sanitarias por la COVID – 19, las autoridades le impusieron un comparendo por $936.000, no le valió los gritos ni golpes que le dio a los uniformados de la Policía para no ser sancionada.