EN VIDEO: Cayeron 12 presuntos criminales de ‘Los Calderón’, dedicados a la venta de droga

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez con función de control de garantías, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 12 presuntos miembros del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Calderón’.

De acuerdo con la investigación, que duró un año, este grupo delincuencial se dedicaba al negocio del microtráfico en municipios de San Alberto, Cesar; además, de La pedregosa y La Esperanza, Norte de Santander, en donde habían fortalecido su accionar delincuencial.

Durante el operativo de captura realizado por la Fiscalía y la Policía el pasado 7 de noviembre se logró la incautación de 3 kilos de marihuana, 100 dosis de marihuana, 618 gramos de bazuco, 346 gramos de cocaína, un arma de fuego, municiones, 4 celulares y dinero en efectivo.

Los asegurados son:

Paula B. o.

Francisco L.

Andrea V.

Devinson S.

Nahún C.

Jairo M.

Melquicideth C.

Elisander C.

Levis D., Jarol A..

Samir C. y Jaider Yair A.

El ente acusador les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tenencia de armas de fuego.