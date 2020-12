Venezolanos ya pueden renovar su Permiso Especial de Permanencia en Colombia

Según lo indicó el Director General de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, desde el lunes 21 de diciembre y hasta el 27 de abril de 2021 los ciudadanos venezolanos, podrán iniciar el proceso de renovación del Permiso Especial de Permanencia (PEP).

Migración Colombia, explicó que el proceso de renovación se podrá hacer a través de www.migracioncolombia.gov.co, y no tendrá ningún costo.

Al momento de la renovación debe cumplir con los siguientes requisitos:

– No contar con visa vigente, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, cualquiera sea su tipo.

– No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.

– No tener una medida de expulsión o deportación vigente.

– No habérsele cancelado el PEP.

Dato: El Permiso Especial de Permanencia (PEP) es una medida de flexibilización migratoria temporal, la cual le permite al ciudadano venezolano permanecer de manera regular dentro del territorio nacional, adelantar actividades remuneradas y acceder a la oferta institucional en materia de salud y educación.

Tenga en cuenta que Migración Colombia podrá cancelar el Permiso Especial de Permanencia (PEP) cuando se presente uno o varios de los siguientes casos: Uso inadecuado del Permiso Especial de Permanencia (PEP), infracción a la normatividad migratoria, salir y permanecer fuera del país por un término superior a noventa (90) días calendario y cuando se considere inconveniente la presencia del extranjero en el territorio nacional.

La vigencia del PEP será por dos (02) años, contados a partir de su fecha de expedición.