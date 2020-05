Vendedora de pescado que se hizo viral ya recibió ayudas para pasar la cuarentena

La vendedora de pescado chocoana que se hizo viral tras un video publicado por el periodista Aldemar Valencia, ya recibió algunas ayudas para pasar la cuarentena en esa difícil zona del país.

En la grabación que se viralizó la mujer decía: “Estoy aburrida, harta, porque me voy a enloquecer. Voy a salir matando o no sé. Desde que entró la cuarentena no he podido vender y las cosas se me dañan y tengo que botarlas. ¿Quién le soluciona los problemas a uno?”.

En medio de todo, el exfutbolista Faustino Asprilla también hizo por encontrarla para enviarle algo de ayuda. Al parecer, la encontró y próximamente le prestará más apoyo.

Los que si se adelantaron fueron los de supermercados Confirmax, en Chocó, y le dieron mercado para un mes.

AQUÍ EL VIDEO ANTERIOR DE LA SITUACIÓN