“No estamos en vacaciones”: Duque le pidió a la Policía que refuerce controles para los próximos 3 puentes festivos

El presidente Iván Duque impartió instrucciones a la Policía para que durante los próximos puentes festivos sean reforzados los controles en las vías del país, con el fin de evitar la movilidad de quienes crean que están de ‘vacaciones’ y que no hagan parte de las excepciones del Aislamiento Obligatorio..

“Hay restricciones muy claras frente a la movilidad intermunicipal. No estamos en vacaciones, no estamos en fiesta, no estamos en un momento donde podamos relajarnos”, aseguró el mandatario.

En ese contexto, resaltó que le dio instrucciones claras a toda la Policía Nacional de tener los respectivos controles para que no se pueda generar la movilidad intermunicipal que no esté autorizada expresamente en el decreto de orden público.

El país no está de vacaciones en los festivos:

Además, el mandatario enfatizó que no estamos en una situación normal, ni tradicional, sino que estamos enfrentando una pandemia, razón por la que recalcó que debemos ser cautos y, además, responsables en aplicar las normas del Aislamiento Preventivo Obligatorio.

Al respecto, el director general de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, aseguró que la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) cuenta este puente festivo con más de 7.000 mujeres y hombres, desplegados en 350 puestos de prevención y control vial en el territorio nacional.

El oficial indicó que a este grupo de la Ditra se sumarán más de 30.000 efectivos que se encuentran desplegados en los diferentes municipios sobre la malla vial nacional, supervisando que las personas que se movilizan en sus vehículos hagan parte de las excepciones del Decreto 749.

“Que en este momento están restringidas las salidas de viajes y los paseos, y las personas que intenten incumplir esta disposición pueden exponerse a ser sancionadas con una multa equivalente a medio salario mínimo”, planteó el director de la Policía.



En estos días se avecinan varios puentes festivos y tenemos que ser cautos y muy responsables, porque enfrentamos esta pandemia. No estamos ni de vacaciones ni de fiesta y por eso impartí instrucciones a la Policia para que haga controles en las vías del país. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/Bpyr7rY4nY — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 13, 2020

