Este lunes el presidente Iván Duque aseguró que la presencia en el país de tropas, integradas por 50 integrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tiene como objetivo fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

“Con transparencia, con claridad, no se trata de tránsito de tropas, no se trata de personal armado. Se trata de un ejercicio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico”, aseguró Duque tras la polémica generada por la presencia de las tropas en el país.

Al ser interrogado sobre si la presencia de militares estadounidenses tendría relación con algún plan contra Venezuela, el mandatario fue enfático en responder que no se trata de ninguna actividad con fines bélicos en la región.

Tropas de EEUU no tienen que ver con acciones militares:

“Yo quiero dejar claro que nosotros no tenemos ningún espíritu belicista contra Venezuela, lo que hemos dicho lo hemos hecho siempre de frente, a plena luz del día”, aseguró Duque,

En tal sentido, recalcó que la cooperación con los Estados Unidos, en la lucha contra las drogas, ha sido de décadas y destacó que estas se adelantan en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

“Aquí ha estado en Colombia, en repetidas ocasiones, personal de los Estados Unidos, no armado, no para hacer ellos operaciones, porque no las pueden hacer, sino para trabajar en compartir información, y eso ha sido muy exitoso”, resaltó.

A modo de ejemplo, Duque hizo referencia al apoyo estadounidense, a través del Buque Hospital USNS Comfort, que el año pasado le prestó atención en salud a migrantes venezolanos y a población colombiana en las afueras de Santa Marta.

El tema se ha abordado en el Congreso:

El Art. 173 es claro: ‘permitir el tránsito de tropas extranjeras’, a Colombia llegaron unas unidades especializadas del Ejército de los Estados Unidos para entrenar, asistir y asesorar. Son 53 militares asesores que vienen a entrenar a unidades de nuestras Fuerzas Militares. pic.twitter.com/ug9oWI4v2i — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) June 4, 2020

