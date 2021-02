En las últimas horas se dio a conocer que el Tribunal Superior de Bogotá autorizó a una mujer -que paga detención domiciliaria- que trabaje como modelo webcam; la mujer responde por su hijo y el Tribunal conoció todas las condiciones laborales.

Y es que esta mujer fue condenada en 2016 a 56 meses de prisión por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y un juez le concedió la detención domiciliaria.

En el año 2019, la mujer presentó una solicitud de permiso para trabajar, pero la petición fue negada en 2020, debido a que el juzgado consideró que: “no sería posible garantizar el control y

vigilancia, por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Impec, para establecer el tipo y las condiciones del trabajo que adelantaría, ni el cumplimiento del acta de compromiso, toda vez que el sitio en el que se pretende desarrollarlo es de acceso restringido, por tratarse de actividades de contenido sexual, lo cual vulneraría el derecho a la intimidad de la condenada y de sus clientes.”





Asimismo, el juzgado señaló que las condiciones laborales no estaban claras, además “estimó que no se cumplen los requisitos mínimos para pueda desempeñarse como trabajadora sexual, pues la

labor que desarrolla una persona privada de la libertad debe buscar la resocialización y servir a la sociedad, a su familia y a ella misma”.

Ante esta negativa, una representante de la Procuraduría argumentó que la mujer sí cumplía los requisitos para que ejerciera como modelo webcam, exponiendo que: “la condenada cumple con los requisitos para la concesión del permiso para trabajar en la actividad referida; pues, en primer lugar, aportó con su solicitud los documentos que acreditan la labor para la cual va a ser contratada, quién es el empleador, su horario y lugar de trabajo; además, la asistente social verificó la existencia del empleador, la actividad comercial, la ubicación, salario, horarios y quién paga la seguridad social.”.

Además, el ministerio público aseguró que la mujer va a desempeñar una actividad sexual de carácter virtual y que “ello no constituye argumento para negar el derecho al trabajo, pues no se trata de un particular dedicado a explotar sexualmente a mujeres, sin garantizar condiciones laborales, sino de una persona jurídica, con certificado de cámara de comercio vigente y domicilio, que

funciona como un estudio de modelaje webcam o de entretenimiento para adultos, transmitido por plataformas de contenido explícito, con escenas sexuales.”.

El Tribunal, además señaló que la mujer requiere de la actividad laboral para aumentar sus ingresos y hacerse cargo de su hijo, y tras verificar todas las condiciones laborales, se le concedió el permiso para trabajar.

El Tribunal conoció las condiciones laborales de la mujer: “horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.”; en cuanto al pago, el estudio donde trabajará afirmó que “una modelo webcam de este estudio, que ya está posicionada, y que cuenta con varios seguidores, devenga entre $1’200.000 y $1’500.000 quincenales”.

