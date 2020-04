Trabajadores de la salud, obligados a estar disponible mientras dure la pandemia

Luego de que el gobierno nacional expidiera el decreto 538, se conoció que uno de los puntos no cayó muy bien entre el gremio de la salud, pues sus trabajadores están en la obligación de mantener disponibles, al menos durante el tiempo en el que dure la pandemia del coronavirus.

El decreto indica que “todo el talento humano en salud en ejercicio o formación, estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios, para reforzar y apoyar a los prestadores de servicio de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio”.

Esta orden no cayó muy bien en el gremio, quienes aseguran que no cuentan con los equipos necesarios para su protección, y que, en muchos casos, no tienen las condiciones laborales ni las garantías de bioseguridad, pues a algunos les adeudan varios meses de pago.

Otro de los puntos que entró en debate es que los estudiantes de medicina que ya estén por finalizar su carrera, tendrán que acudir también al llamado, en caso de ser necesario. Para llevar a cabo esto, las universidades tendrán la facultad de graduar antes de tiempo a todos sus alumnos, que estén próximos a culminar sus estudios.

Uno de los gremios en manifestarse fue la Coalición por el Talento Humano en Salud, quien aseguró en sus redes sociales que “a pocas horas de la muerte de dos médicos y un conductor de ambulancia en el marco de la pandemia, el Gobierno hace pública una norma incolsunta y autoritaria, mientras se niega a negociar sobre las condiciones laborales, así como ignora los comunicados que desde hace varios días las agremiaciones del sector salud hemos venido realizando”.