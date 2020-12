¡Tocará esperar hasta el 2022! Colombianos que no cumplan con requisitos no serán priorizados para la vacuna contra el Covid

En un video publicado en sus redes sociales el congresista José Daniel López, se muestra molesto por la demora del Ministerio de Salud en la entrega de información a tiempo sobre el plan de vacunación contra el Covid para los colombianos. Durante sus declaraciones, en sus manos tenía un documento firmado por Fernando Ruiz, Ministro de Salud, donde según él, afirma que “la población no prioritaria de Colombia, solo empezaría a ser vacunada en el 2022”. Es decir, Si usted no es mayor de 60 años, no trabaja en el sector salud o no tiene comorbilidades, deberá esperar hasta el 2022 por la vacuna contra el Covid.

Para él esta es una decisión poco acertada del Gobierno Nacional, pues hace la comparación con países como México y Perú que iniciaran la vacunación en octubre de 2021 y con población no prioritaria y añadió “que tanta improvisación no nos termine significando una pandemia más larga de lo necesario a la población colombiana”.

Al final de su video, sugirió al Gobierno que rectifique el rumbo y que no condene a Colombia a una pandemia más larga como consecuencia de una falta de planeación.