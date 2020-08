En las últimas horas las autoridades cartageneras confirmaron el deceso de una mujer que fue brutalmente atacada por su compañero sentimental, quien le roció alcohol y luego le prendió fuego.

Se trata de K. Pérez Bello, quien fue presuntamente agredida por su pareja M. F. Pedrosa, que le tiró alcohol y le prendió fuego quemando el 80% de su cuerpo en medio de una fuerte discusión.

Tal y como informó la familia de la víctima a medios locales, la mujer oriunda de San Onofre, Sucre, discutió con su compañero sentimental y le dijo que no quería estar más con él, por lo que el sujeto respondió que si no era para él, no era para nadie.

Tras este brutal hecho ocurrido en el barrio Villas de Aranjuez, al suroriente de la capital de Bolívar, se conoció que el sujeto llevó a la mujer a un centro médico y procedió entregándose a las autoridades tras la presión de la Policía, que lo estaba buscando.

A pesar de luchar por su vida por más de una semana, la mujer de 38 años de edad que deja tres hijos falleció en la clínica de alta complejidad Reina Catalina de Barranquilla, donde era atendida por las graves quemaduras.

