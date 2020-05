Solo hay 12 camas de UCI en San Andrés, autoridades locales se preocupan para enfrentar el Covid-19

Después de que se confirmara que en un barco donde se detectaron varios casos de contagios de coronavirus en el área de San Andrés, el gobernador Everth Hawkins demostró su preocupación por la situación.

El gobernador de San Andrés planteó en las últimas horas que la isla no tiene cómo atender un aumento de casos de Covid-19 en tanto que no cuenta con las instalaciones médicas necesarias para atender a los más afectados por el virus que preocupa al mundo.

“Ha sido una odisea, cuando nos notifican que pasamos de 6 a 15 adicionales, es muy preocupante. Perdimos el control que teníamos de todos los casos sospechosos, nos toca aumentar la realización de pruebas”, planteó el gobernador de San Andrés en La Fm.

Además, el mandatario departamental de San Andrés señaló que no tienen UCI suficientes, resaltando que hay nueve más tres que adquirieron, es decir, 12 UCI en total y no solo para Covid-19. “La semana pasada de las nueve camas teníamos nueve respiradores usados por pacientes que no eran de Covid”, planteó preocupado el gobernador.

Finalmente, el mandatario aseguró que pedirá al Gobierno las gestiones necesarias para poder hacer 100 pruebas diarias de coronavirus y así enfrentar la propagación del virus ante el incremento de casos que se afronta.