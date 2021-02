En redes sociales se hizo viral una denuncia de una ciudadana que recogía que la Policía de Sincelejo, Sucre, no tomó acciones pertienentes frente a un presunto caso de abuso sexual a menores de edad.

Por medio de Twitter, una usuaria aseguró que en horas de la noche del pasado martes 2 de febrero, llegó en compañía de´su madre a un restaurante, donde vio una situación muy particular que vinculaba a dos niñas, por lo que alertó de la situación a la Policía.

“Hace unos minutos vi a dos hombres con un par de niñitas, una como de 13 años y otra como de 6/7 años. Juntos los 4, se fueron a un lote, oscuro y solo. Yo no me pude quedar con la idea de que algo malo le podían estar haciendo a esas niñitas. Decidí llamar al 123 inmediatamente para que la policía llegara al lugar y evitara una tragedia! Cuando llegaron al lugar, la niña más pequeña salió corriendo, asustada”, relató la mujer.

“Los policías le pidieron a los otros 3 que salieran y por supuesto, los hombres salieron en ropa interior. Luego, la niña que había salido corriendo se devuelve dando alaridos y abraza a la mayor y el policía le empieza a gritar y a decirle que por qué había salido así”, continúa relatando la mujer.

“Uno de los policías sentó a la chiquitica y empezó a hablarle. Mientras tanto, los hombres se vistieron y se quedaron hablando con la niña más grande. A lo que termina de hablar el policía con la pequeña, se acerca con ella a los otros y empiezan a hablar. Todos empezaron a rogar que los perdonaran. Los dos patrulleros se quedaron hablando un rato con todos y al rato, salen los 4 (los hombres con las niñas) como si nada, como si nunca”, dijo de la situación.

La mujer asegura que los uniformados no tomaron ninguna acción y que tanto las niñas como los jóvenes se fueron solos por sus propios medios. Además, aseguró que cuando les reclamaron a los patrulleros, estos dijeron que no eran competentes para la labor y que le correspondía era a la Policía de Infancia y Adolescencia.

El medio El Tiempo recogió que el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la policía de Sucre, dijo que están al tanto de la situación y ya se tiene una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Así mismo, el uniformado habría manifestado que según lo recolectado hasta el momento, se estableció que presuntamente las niñas y los jóvenes serían primos, todos menores de edad y en condición de migrantes, ya que serían de nacionalidad venezolana.

Según la versión de las autoridades que recoge el medio ya citado, los jóvenes venezolanos se resguardan en el lote donde ocurrieron los hechos y la niña pequeña habría salido corriendo al ver a los patrulleros, pensando que la iban a deportar.

Así mismo, había indicado que el joven estaba sin pantalón porque la niña mayor se lo iba a coser.

Pese a que la versión de las autoridades locales recoge que no se trataba de ningún caso de abuso sexual a menores de edad, la situación sigue siendo preocupante ya que se trataría de menores de edad en condición de migrantes que requieren protección especial por parte de las autoridades.

Todos quedamos atónitos!! Cómo era posible que ante esos hechos la policía simplemente no hiciera NADA! Los patrulleros dijeron “eso no nos compete a nosotros, son menores y nosotros no tenemos nada que ver con esos asuntos”

