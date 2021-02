Luego de que perdieran rastro del pastor de la iglesia cristiana Berea en Sabanalarga, Atlántico, quien le prometió a los feligreses que el 28 de enero se daría la “venida del Señor” -hecho que no sucedió-, se siguen conociendo más detalles de esta situación que aún da de qué hablar.

Y es que en declaraciones para Noticias Caracol, un hombre asegura que su esposa permanece encerrada en una vivienda en Sabanalarga -con otras personas- confiando en la promesa que les hizo el pastor, pese a que se desapareció luego de que les hiciera vender todas sus pertenencias, al afirmar que tenían que despojarse de todo lo material para recibir al ‘Señor’.

Según este hombre, su esposa empezó a presentar comportamientos extraños desde que un hermano la invitó a la iglesia Berea, “ya no era la misma persona de antes, ya no hablaba con nosotros como antes y se apartó de la familia, me abandonó a mí y a sus hijos, perdió el trabajo”, expresó para el medio citado.

Asimismo, informó que desde el 28 de enero no sabe nada de ella, “no se cómo está, si come, si no come”, dijo en el medio citado expresando su preocupación, pues al parecer, no es la única persona que todavía sigue esperando la promesa de este pastor que, al menos para la fecha anunciada, no se cumplió.

