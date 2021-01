El alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, dio a conocer a través de sus redes sociales que urge derogar el incremento “vergonzoso” de los peajes en la vía Bogotá – Villavicencio y pide a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- que cambie de resolución de incrementos y que no “castigue” a la región con unas obras que no se desarrollaron en los tiempos acordados, haciendo énfasis en el puente de Chirajara que se cayó en 2018 y no se entregó en 2017 como se había acordado.

Y es que según el alcalde Harman, en 2010 se negoció la posibilidad de que se tuviera un sector de doble calzada que es El Tablón – Chirajara y conforme a esto se estableció una resolución que es la que hoy está incrementando los peajes -resolución 1131 del 2015- que según el alcalde, estableció un incremento porcentual año tras años de los peajes para tener cierre financiero y financiar estas obras.

Sin embargo, estas obras se cayeron, “acordémonos particularmente del puente de Chirajara que se cae, no solamente no se entrega en 2017 como estaba acordado, sino que también se cae en el 2018. Entonces si en general no recibimos las obras, ¿por qué si va a tener aplicación ejecutiva la resolución del incremento de los peajes?”, expresa el alcalde de Villavicencio.

En este 2021 se están incrementando tres veces más que la inflación y que el salario mínimo los peajes de la vía Bogotá Villavicencio y según el alcalde, esto genera una profunda desigualdad regional, haciendo énfasis en la pandemia, la reactivación y la situación agrícola del campo y pide que haya un posibilidad de que se disminuyan estos peajes.

Con este incremento de los peajes en la vía al Llano, los vehículos categoría I pagarán $47.100 -hoy $42.900- y un vehículo categoría VII, tipo tractomula terminará pagando $260.800 -hoy 246.600-. Estos costos subirán desde el próximo 16 de enero en un 7,8% y vario ciudadanos e internautas se han pronunciado expresando su total desacuerdo con esta situación.

¡Si Chirajara se cayó la resolución 1131 también! Esto se trata de dignidad. Por nuestra región, campesinos y agricultores no más desigualdad regional. Urge derogar el incremento vergonzoso de los peajes en la vía Bogotá – Villavicencio. ¡Estamos exigiendo lo que merecemos! pic.twitter.com/jqO5FhsQ49 — Harman Alcalde (@harmanfelipe) January 7, 2021

Se les cae el puente de chirajara y la solución que encuentran es aumentarle a los peajes ¿Entienden que ellos nunca pierden?

Gente, sólo el pueblo salva al pueblo!! ✊🏿 https://t.co/MkAHOXOpuc — CIMARRONA (@soycimarrona) January 8, 2021

Se les cae el puente Chirajara matando 9 personas, y en lugar de investigar y sancionar a los responsables le cobran los daños a los ciudadanos en los dichosos peajes. Que cinismo! — El Montañerito (@Phileas1828) January 8, 2021

Y así Sarmiento Ángulo nos va a sacar la platica de la caída de su puente Chirajara. Cobrará peaje $47.100 carro y $260.800 tractomula. Una muestra más de que este gobierno está al servicio de los banqueros y no del pueblo. Abuso total. pic.twitter.com/bHPcCeNeq1 — Martha Peralta Epieyú (@marthaperaltae) January 8, 2021

No contento con meterles el puente chimbo de Chirajara, que ocasionó una desgracia, Sarmiento Angulo les pone un peaje de 47 mil pesos, uno de los más caros del continente en la vía al Llano. Pero por allá ganó Duque, su títere. Lo importante era no volverse Venezuela. — Celso Tete Crespo 🇨🇴 (@elsemblante) January 8, 2021

Las vacunas vienen por la via al llano,

estan cruzando el puente Chirajara. — AndrésCardona 🇨🇴 (@CardonaAndres33) January 8, 2021

A esta enfermedad y su cepa se le tendrá que pagar un peaje de $47.100 pesos en una vía que normalmente tiene cierres largos. Al banquero se le cayó el puente de Chirajara y los usuarios de la vía al Llano pagarán ese desastre tres veces. La ventaja de financiar el uribismo pic.twitter.com/mB2DIPnZQ1 — MORENO (@rectormoreno) January 8, 2021