Se desprendió un cable de energía sobre un pequeño de 12 años, sobrevivió pero su recuperación es dura

Un niño de 12 años de edad y su familia, viven una dramática situación luego que al pequeño le cayera encima un cable de energía en la ciudad de Barranquilla.

Los hechos se registraron el pasado 9 de julio del presente año, cuando el menor de edad salió de su casa en el barrio Rebolo de la ciudad de Barranquilla y lo alcanzó una guaya que se desprende.

“Mi hijo me cuenta que la guaya se desprendió y quedó moviéndose en el pavimento de un lado a otro y se le pegó en un brazo causándole quemaduras. Cuando lo trasladaron al Camino Adelita de Char duró ocho días en UCI y luego fue pasado a la Unidad de Quemados”, contó para Blu Radio Olinda Ester Albino, madre del niño.

El niño estuvo hospitalizado durante 52 días, tras registrar quemaduras en gran parte de su cuerpo y finalmente fue dado de alta. Sin embargo, su familia tiene graves dificultades económicas para atenderlo en casa.

“El niño necesita un aire acondicionado. Por el momento lo tengo con tres abanicos, pero no es suficiente, las altas temperaturas le afectan las quemaduras. También le mandaron unos medicamentos que no le cubren el sisbén y son demasiado costosos y no tengo los recursos”, expresó Olinda para el medio ya citado.