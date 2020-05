¡Se armó polémica! Hijo del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’ fue nombrado director de Víctimas en MinInterior

Les confieso que el nombramiento del hijo de Jorge 40 en la Dirección de Víctimas me ha impactado y generado un profundo debate interno. No dejo de pensar en cómo se sienten las víctimas de su padre y al tiempo en que este joven no tiene la culpa de los crímenes del jefe para.

