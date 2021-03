El presidente Iván Duque, anunció una serie de restricciones frente al incremento de casos de contagio de Covid-19 en el país, los cuales regirán entre el próximo viernes 26 hasta el lunes 29 de marzo, así como durante la Semana Santa, entre el el miércoles 31 de marzo y el lunes 5 de abril.

Lea también: ¿Aún tiene dudas sobre la vacuna? Alejandra Azcárate, Mariana Pajón, Álvaro Rodríguez y Fernando Ruiz responden inquietudes

En ese sentido, en los municipios cuyo porcentaje de ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos se superior al 70%, se deberá decretar la medida de pico y cédula. Asimismo, habrá toque de queda entre las las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. Y en las poblaciones con UCI por encima del 50 %, la restricción será entre la medianoche y las 5:00 a.m., sin pico y cédula.

Además, el Gobierno recomendó limitar las reuniones familiares, sobre todo si están en otras ciudades, o abstenerse de hospedarse con sus familiares tomar la opción de un hotel.

«Planteamos una prohibición absoluta de las fiestas privadas. Las fiestas privadas han sido un factor de contagio muy importante en el segundo pico que se presentó en diciembre», advirtió Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud.

Ruiz explicó que estas medidas se toman frente al aumento de casos de contagiados del virus, y con el fin de evitar que los contagios se disparen durante Semana Santa.

«Es evidente la presencia de un pico bastante pronunciado (…) en Santa Marta y otras ciudades de la Costa muy relacionado con la realización de carnavales, de fiestas dentro de las casas, fiestas no autorizadas», explicó Ruiz Gómez, que precisó que en Santa Marta la disponibilidad de UCI es de apenas el 10 %.

Como medida preventiva, hemos decidido que del 26 al 29 de marzo, y del 31 de marzo a 5 de abril, pico y cédula y restricciones de movilidad desde 10 p.m. a 5 a.m. en municipios con ocupación UCI superior a 70%, y entre 12 a.m. y 5 a.m., para los que tienen ocupación mayor a 50%. pic.twitter.com/EULTZMbUjB

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 24, 2021