En las últimas horas ha sido tendencia un video en el que el cantautor venezolano Ricardo Montaner le dice a Colombia que no sigan el ejemplo de su país.

Luego de hacer un panorama de la situación generalizada de muchos venezolanos en Colombia, en los últimos segundos del video el artista indicó, “por quién van a votar, por quién van a elegir, no sigan el ejemplo de Venezuela. Por favor, voten a conciencia, voten con el corazón, que Dios los bendiga”.

Sin embargo, la tarde del lunes 29 de marzo, Montaner le dio un freno a la contextualización de sus palabras contando que el video fue grabado en el 2018, «hola Colombia ,están circulando un video que grabé hace 3 años. Aunque mis ideas firmes no pasan de moda, no he emitido opinión respecto a lo que viene próximamente. Gracias a todos».

Hola #Colombia ,están circulando un video que grabé hace 3 años … aunque mis ideas firmes no pasan de moda,no he emitido opinión respecto a lo que viene próximamente .

Gracias a todos — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 29, 2021

