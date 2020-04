Renuncia colectiva de los trabajadores de la salud en Leticia, Amazonas, por falta de implementos y contratos laborales

Los trabajadores de la salud del municipio de Leticia, Amazonas, renunciaron a sus empleos por falta de implementos y contratos laborales.

En el documento expresan que hay un riesgo de contagio a nivel general porque no existen elementos de bioseguridad, tampoco insumos ni equipos para una correcta prestación del servicio, los que hay en el momento no tienen mantenimiento o se encuentran en mal estado. “No existe un consenso a nivel interno frente a la ruta de prestación de servicios para pacientes COVID-19 lo cual ha generado caos a nivel interno y contaminación en áreas que no atienden este tipo de pacientes, exponiendo la seguridad de funcionarios y usuarios”, manifiestan.

Los médicos dicen que no existen garantías para la atención de pacientes que no tienen COVID-19. “No podemos compartir la responsabilidad de exponer la vida de los pacientes”, argumentan. Añadiendo que todo lo anterior va contra las obligaciones del hospital a la hora de garantizar la prestación del servicio y que ellos no pueden participar en decisiones arbitrarias, en cambio sí deben cuidar su vida y la de los demás.