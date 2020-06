Minsalud dio recomendaciones para la apertura del sector de mejoras y remodelaciones

El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer el protocolo con las medidas de bioseguridad para prevenir la transmisión de covid-19 para quienes laboren en el sector de construcción o remodelaciones en instituciones, casas o lugares habitados.

“La medida aplica para construcciones en hogares e instituciones habitadas, para el mejoramiento físico de las viviendas, los locales comerciales, consultorios, las oficinas e instituciones que estén operando, comúnmente llamado mejoras o remodelación”, explicó Claudia Cuéllar, directora (e) de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social.

Si la obra se encuentra dentro de una propiedad horizontal:

– Usar alcohol glicerinado en las manos antes de entrar a la recepción, así como rociar sus zapatos con alcohol al 70% o solución de hipoclorito.

– Acatar los protocolos y medidas que tenga establecidas la propiedad horizontal y que ha leído previamente.

– No usar zonas comunes que no sean necesarias para el correcto desarrollo de la actividad.

– Después de usar puertas, timbres, ascensores, pasamanos o cualquier otro objeto comunal deberá desinfectarse las manos con alcohol glicerinado.

– El servicio de transporte de equipos y/o herramientas debe cumplir con las medidas establecidas por las autoridades competentes en materia de desinfección y seguridad de los trabajadores del servicio.

– No utilizar los baños comunales sin autorización, garantizando el distanciamiento de 2 metros entre persona y persona.

“Para mantener el lugar de trabajo seguro y libre de contaminación, se deberá tener en cuenta dos factores de contaminación: el ser humano y los materiales ingresados a la remodelación. Por lo anterior es indispensable que el cuidado abarque el personal los insumos y materiales”, anunció la subdirectora Cuellar, ante el cumplimiento de la norma.

Recomendaciones generales dentro del área de trabajo:

– Usar tapabocas de manera obligatoria.

– Mantener un espacio de al menos dos metros de distancia con otras personas.

– Determinar claramente el número máximo de trabajadores en la remodelación dependiendo de las condiciones del lugar de trabajo garantizando el cumplimiento de la medida de distanciamiento y controlando el aforo de los trabajadores en el área a intervenir.

– Aplicar en los sitios donde consumen los alimentos las mismas medidas determinadas en el literal anterior.

– Cumplir las normas de etiqueta respiratoria que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o un pañuelo de papel desechable y disponerlo de la manera adecuada e inmediata.

– Mantener, al usar el transporte público, una distancia de mínimo de un metro entre las personas al interior del vehículo y dos metros en los espacios que deba compartir con otras personas, en la medida de lo posible.

– Evitar tocarse la cara, si fuere necesario, se deben realizar previamente los procedimientos de lavado de manos recomendados.