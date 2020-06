¡Luz verde! Gimnasios ya tienen fecha de apertura, a falta de que confirme Minsalud

Un importante anunció entregó el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, al afirmar que los gimnasios ya tendrían listo su protocolo, y si el Ministerio de Salud lo aprueba, el próximo 1 de julio volverían a operar.

En diálogo con la FM, Lucena indicó: “Desafortunadamente los gimnasios no están dentro del sistema nacional del deporte, razón por la que se sale de la competencia de este ministerio, pero no por eso no vamos a trabajar por ellos, hay protocolos ya establecidos que le vamos a presentar al Minsalud en los próximos días”.

Además indicó que se debe abrir con los elementos de bioseguridad necesarios, con el fin de garantizar que los gimnasios no terminen convertidos en focos de contagio de covid-19.

Más de 2.000 gimnasios piden a gritos la reapertura

El ministro aseguró que el tema de estos centros de entrenamiento preocupa mucho al gobierno, puesto que estos están cerrados desde que inició la pandemia, y las pérdidas que registran son millonarias.

Ante esta situación, sentenció que su aspiración, “aunque no quiere decir que sea una decisión, es que en el próximo decreto del 1 de julio podamos habilitar, con unos protocolos muy estrictos, los gimnasios pero es un debate que hay que dar al interior con el Minsalud. Es la idea que tengo yo pero necesita la aprobación”.