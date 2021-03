La Policía descubrió un vehículo de encomiendas que transportaban si los debidos protocolos de conservación medicamentos, cuyo destino era Medellín.

Sobre este hecho, la Policía explicó, «el caso se registró en la vía que de Maltería conduce a la ciudad de Manizales lugar donde los uniformados le hicieron la señal de pare a un vehículo de encomiendas, que cubría la ruta Manizales-Medellín, al momento de inspeccionar la bodega del mismo, se observan tres cajas al parecer con medicamentos, los uniformados le solicitaron al conductor la respectiva documentación para el transporte de la misma, presentando una guía de envío cuyo destino sería Medellín».

Las autoridades manifestaron que además fueron halladas 80 pastillas de éxtasis que fueron incautadas.

Según indica la secretaría de Salud de Caldas, estos medicamentos pueden causar daños irreversibles si no se suministran bajo seguimiento médico. La totalidad de medicamentos fueron dejados a disposición de dicha Secretaría de Salud.

Dato: Según el decreto 677 de 1995, “Cuando por su naturaleza no se encuentre almacenado o conservado con las debidas precauciones y no cumple con el transporte adecuado y hay medicamentos de uso institucional y medicamentos de uso controlado, por no portar la respectiva documentación que acredite su legalidad”.

