¡Qué animal! Para atracarlo un sujeto le arrancó la oreja de un mordisco a un camionero

A la espera de una cirugía se encuentra el conductor de una tractomula que fue brutalmente atacado por un ladrón en medio de la carretera.

Según narró el hombre, los hechos se registraron en horas de la noche del pasado 8 de diciembre en la vía Pelaya-Aguachica, Cesar, cuando paró en la carretera.

“Yo me detuve en el camino porque me dieron ganas de orinar, de repente cuando ya me iba a subir al vehículo sale un sujeto y me empuja hacia la cabina, para que le entregue la cartera, entonces empezamos a forcejear”, contó la víctima.

La víctima narró que en medio del forcejeo el ladrón lo mordió tan fuerte que le arrancó la oreja. Luego, el delincuente huyó corriendo del sitio y no se le llevó ninguna pertenencia.

El camionero bastante herido, se las ingenio para buscar ayuda y después fue trasladado a un centro asistencial donde será sometido a una intervención quirúrgica.

“La tractomula tuve que dejarla parqueada en una estación de servicio, mientras me remiten a la clínica, ahora falta esperar al cirujano que pueda reconstruirse la oreja”, indicó el afectado para el medio local Al Día.