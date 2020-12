¡Preocupante!, Médicos afirman que hay escasez de medicamentos en el país

Gremios de médicos colombianos, a través de un comunicado dirigido al Ministerio de Salud, manifestaron estar preocupados porque hay un desabastecimiento de medicamentos.

“En el mundo hoy hay ya una escasez de medicamentos sedantes y relajantes neuromusculares, nosotros en Colombia no somos la excepción y actualmente lo estamos viviendo en las unidades de cuidados intensivos”, dijo Jairo Pérez, director de Cuidado Crítico del Hospital Universitario Nacional.

Relatan que tenían los medicamentos oportunos para la atención de pacientes UCI, pero aseguran que desde que inició la pandemia, esta atención especial aumentó pero los medicamentos no.

También aseguran que no es un tema de los últimos días, dicen que esta escasez la están sintiendo desde el 14 de junio de 2020; en voz de Mauricio Vasco, presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, manifiestan que ellos como gremio han tomado medidas como el ahorro pero que no es suficiente, por lo que claman ayuda al Gobierno, en especial hacen la petición de que los laboratorios no dejen de laborar en estas festividades decembrinas.

Como gremio de médicos, cirujanos y anestesiólogos, en su comunicado, proponen algunas ideas para mitigar el riesgo de quedar sin ningún medicamento, una de ellas es la de limitar cirugías no prioritarias.

Este miércoles Antioquia reportó 1.006 casos nuevos de Covid con una ocupación de camas UCI del 77.12%