¡Pilas pues! Póngale cuidado a las recomendaciones para comer bien y sano en diciembre

El Ministerio de Salud emitió un boletín de recomendaciones, teniendo en cuenta que en diciembre aumenta la ingesta de algunos productos, y por eso, buscando el bienestar de los ciudadanos, indicaron que se debe medir la alimentación, y se deben saber comprar los productos.

Aunque el consumo de grasas y azúcares aumentan en este mes, el Ministerio recuerda que es indispensable el consumo diario de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, leche, carnes, aves y pescado y aceite vegetal en cantidades adecuadas y variadas.

Ahora bien, la cartera de Salud se refirió al tema de las compras de estos alimentos, y emitió las siguientes recomendaciones:

Pescados y mariscos: Evite comprar los pescados que tengan escarcha o cristales de hielo, ya que puede significar que ha estado almacenado durante mucho tiempo o que se descongeló y volvió a congelar. Después de adquirir estos productos recuerde depositarlos en el refrigerador o congelador inmediatamente.

En cuanto a los crustáceos menores como camarones y langostinos, no deben presentar manchas negras, olor desagradable o desprendimiento entre cabeza y tronco. Los calamares deben tener la piel lisa, suave y húmeda, sin manchas sanguinolentas o extrañas.

Productos enlatados: Las latas deben estar en buen estado en el momento de su compra; no deben presentar abombamientos, hendiduras, rupturas, suciedad, golpe y/o óxido. Si encuentra alguna de estas características en una lata, infórmele al expendedor.

Cuando no haya consumido el total del producto del enlatado, sáquelos de la lata y guárdelos en refrigeración (0-4°C) en frascos, ya sea de plástico libre de BPA o de vidrio, con tapas.

Agua para consumo humano Use agua potable para beber, preparar alimentos, lavar frutas y verduras. Si el agua no es tratada, déjela durante 3 minutos aproximadamente luego de que hierva, y déjela enfriar. Después guárdela en un recipiente limpio y con tapa. No la hierba el agua tratada pues le hará perder la protección del cloro y perderá el proceso de potabilización.