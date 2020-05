¡Pendientes de la cuenta! Este jueves ponen el segundo pago del Ingreso Solidario

Esté muy atento de su cuenta que según anunció el Gobierno Nacional, a partir de este jueves 21 de mayo, iniciará la segunda entrega del Ingreso Solidario.

El segundo giro en el que los beneficiarios recibirá 160.000 pesos, iniciará este jueves 21 de mayo y terminará el jueves 28 para las personas que tienen cuentas bancarias y ya recibieron el primer pago.

El Gobierno también aclaró que las personas que fueron beneficiadas, pero que no recibieron el primer pago por no tener una cuenta, recibirán un solo giro con los 320 mil pesos completos. El ingreso para estos 707.841 beneficiarios adicionales, que no tienen una cuenta bancaria, iniciará el viernes 22 de mayo.

La entrega de los recursos se realizará por varios canales tanto físicos como digitales, a los que las personas beneficiadas podrán acceder sin ningún costo adicional.

El Gobierno invitó a la ciudadanía a consultar si es beneficiario en la página ingresosolidario.dnp.gov.co, y allí se le indicará la entidad financiera a través de la cual recibirá el subsidio y los pasos a seguir en cada caso.