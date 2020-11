¡Párele bolas! Porque si lo multaron en cuarentena, le podrían descontar gran parte del comparendo

A falta de un debate para que se haga realidad la Ley de Emprendimiento, en el Congreso ya se aprobó uno de sus puntos, que consiste en una especie de amnistía para las personas que fueron sancionadas con un comparendo durante la cuarentena en Colombia.

Según lo explicó el representante Erasmo Zuleta, lo que se busca es que “las entidades territoriales disminuyan el valor de las multas a esos colombianos que fueron penalizados por no utilizar el tapabocas, por no cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio, por no cumplir con el distanciamiento de los dos metros, que salieron a hacer ejercicio cuando no estaba permitido o simplemente aquellos colombianos que tuvieron que salir para poder llevar el sustento a sus hogares”.

Con esto, se podrían obtener descuentos de hasta el 60%, lo que pasaría de valer el comparendo 936.000 pesos a costar 375.000 pesos. Esto aplicaría para los colombianos que fueron multados hasta el 31 de agosto.

Con corte a agosto, se habían realizado más de 800.000 comparendos, por lo que sería una medida que beneficiaría a muchos colombianos.