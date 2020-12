¿Para qué tenía eso? Un joven se quemó su cuerpo por tener pólvora en el bolso

Un nuevo quemado por pólvora se presentó en el país, pero no precisamente por manipular o visualizar la quema de esta, sino por llevarla en un bolso.

Se trata de un joven de 17 años, en Tolima, quien puntualmente en el municipio de Anzoátegui, llevaba en un bolso tipo canguro unas mechas que explotaron, cuando las transportaba.

Esto le ocasionó heridas en la zona baja del abdomen, en el pecho y el cuello, lo que hizo que el joven tuviera que ser trasladado a Manizales para su atención prioritaria, pues algunas lesiones fueron de gravedad.

“Llevaba unas mechas en un canguro colgado en su abdomen, esto explotó y le quemó gran parte de su zona íntima, de su pecho y parte del cuello también. El joven se encuentra delicado y ya fue trasladado a una clínica de la ciudad de Manizales”, expresó Jorge Bolívar, secretario de Salud.

“Esperemos que esto sirva de consciencia porque la pólvora no es un juego. Hacemos ese llamado para no haya más quemados, no nos pongamos de ‘artistas’ a decir que sabemos usarla creyendo que es así, porque nadie se quema por gusto. Siempre creemos que la podemos manejar y resulta que no”, agregó.