Padre denuncia que ‘desaparecieron’ el cuerpo de su hija, quien murió con síntomas de Covid-19 en Ocaña

En las últimas horas se hizo pública la angustiosa búsqueda que vive un padre de Ocaña, Norte de Santander, para encontrar el cadáver de su hija de 22 años, quien falleció hace poco más de dos semanas en un hospital de esa ciudad.

Según ha denunciado Jesús Emel Parada, para varios medios locales, su hija padecía síntomas respiratorios y habría ingresado a urgencias con un deteriorado estado de salud, por lo que le practicaron una prueba de Covid- 19. Sin embargo, la joven murió antes que el resultado de esta llegara.

El hombre asegura que desde que su hija murió el pasado 15 de abril, no sabe qué ocurrió con el cuerpo de ella. Nunca le detallaron el protocolo que practicarían o donde reposarían finalmentes sus restos.

Por su parte, el padre de Paola aseguró que la prueba que le realizaron a su hija salió negativa, así como una segunda que le practicaron tras fallecer.

“Quiero decirles a estos señores que si tienen corazón, que me digan qué han hecho con el cuerpo de mi niña, ¿por qué lo han embolatado? Porque es la hora que no sé dónde está el cuerpo. Es que ni una llamada, y ellos me tenían que notificar del procedimiento porque soy el padre, y uno entiende lo de esta pandemia, pero no entiendo por qué proceden de esta manera”, afirmó para medios locales.

Al respecto, el coordinador del servicio de urgencias de donde falleció la joven aclaró que aunque el resultado salió negativo para coronavirus, se aplicó el protocolo para estos casos: “Uno comprende lo difícil que es la situación, y el dolor que debe estar pasando la familia es indescriptible; el cuerpo se manejó de acuerdo con el protocolo que nos exigen e infortunadamente el resultado de la prueba salió negativa”, concluyó Rojas.